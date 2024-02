Medici ospedalieri, 'da Allevi prezioso riconoscimento nostro lavoro'

08 febbraio 2024 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "Il musicista Giovanni Allevi a Sanremo ringrazia il personale sanitario impegnato al suo fianco nella lotta di una malattia. In un momento di difficoltà, come può essere un problema di salute, il supporto e la cura del personale medico assumono un'importanza fondamentale. La sua esperienza riportata su un palco così importante e seguito, evidenzia il prezioso ruolo che i medici e operatori sanitari svolgono nella nostra società, vegliando sulla salute e sul benessere di tutti. La sensibilità nel condividere pubblicamente questo messaggio, non solo esprime la sua personale riconoscenza, ma rappresenta anche un importante riconoscimento sociale del valore del lavoro svolto dai medici e dal Ssn Valore che difendiamo ogni giorno". L'Anaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, commenta così su Facebook le parole del maestro Allevi, che si è esibito ieri sera sul palco dell'Ariston.