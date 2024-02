Taricani, 'piano imprese vuole realizzare percorso di crescita inclusiva'

07 febbraio 2024 a

a

a

Milann, 7 feb. (Adnkronos) - "Oggi lanciamo la terza edizione di 'UniCredit per l'Italia', un piano da 10 miliardi declinato in sotto segmenti per realizzare un percorso di crescita inclusiva. Vogliamo portare a bordo tutti i segmenti di clientela che abbiamo l'onore di servire”. Così Remo Taricani, deputy head of Italy UniCredit, in occasione della presentazione della terza edizione del piano 'UniCredit per l'Italia', denominata ‘UniCredit per l'Italia - imprese', interamente dedicata ai settori produttivi e dei servizi, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro.