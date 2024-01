Tumori, in Italia 3,6 mln di persone con diagnosi, sopravvivenza in aumento

31 gennaio 2024 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - I tumori sono la seconda causa di morte in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese oltre 3,6 milioni di persone vivono con una diagnosi di tumore. "Nel 2023 si stimano 395.000 nuove diagnosi, ma c'è una buona notizia: la sopravvivenza è in aumento per la maggior parte dei tumori", sottolinea il ministero della Salute in un post su X. Il 4 febbraio è la Giornata mondiale contro il cancro e il ministero lancia il messaggio sulla prevenzione #laprioritàseitu. Venerdì 2 febbraio all'Istituto superiore di sanità (Iss) si svolgerà il convengo 'Close the Care Gap' promosso da Aiom, l'Associazione italiana oncologia medica, Fondazione Aiom e Iss.