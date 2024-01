Salute: 4 mln italiani con diabete, campagna #MettiamoInFuoriGiocoIlDiabete

18 gennaio 2024 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute) - "Nella cura del tuo diabete, non sei mai solo: c'è una squadra intorno a te. Rivolgiti al tuo diabetologo e coltiva i tuoi sogni: il mondo del calcio è con te!". Questo il messaggio lanciato da Fesdi, Federazione società diabetologiche italiane Amd-Sid, attraverso la campagna #MettiamoInFuoriGiocoIlDiabete, che prenderà il via in occasione della 21esima giornata di campionato di Calcio Serie A Tim, in programma questo fine settimana, grazie al supporto di Lega Serie A.

La campagna - annunciata durante la conferenza stampa di Eudf (European Diabetes Forum) Italia per la presentazione del documento europeo di impegno della comunità diabetologica per le elezioni europee del 2024 - muove da uno spot che mette al centro la persona con diabete e i suoi bisogni di salute, con l'obiettivo di contrastare la solitudine, le diseguaglianze e il disagio psicologico che possono derivare dalla convivenza con la malattia. Inoltre, attraverso lo spot, Fesdi intende sottolineare l'importanza del gioco di squadra: ogni persona con diabete ha a disposizione un team di esperti, composto da medici, infermieri, dietisti, psicologi ed educatori del diabete, pronti a offrire un supporto completo e personalizzato. Grazie alla collaborazione con Lega Calcio Serie A Tim, in occasione della 21esima Giornata di Serie A Tim, lo spot della campagna sarà trasmesso sui maxischermi di tutti gli stadi, mentre in televisione, in Italia e all'estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due capitani.

"Attraverso questa campagna - dichiara Riccardo Candido, presidente Fesdi e Amd - Fesdi vuole promuovere maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione e del supporto per coloro che vivono con il diabete, invitandoli a rivolgersi al proprio diabetologo come principale punto di riferimento del team diabetologico, per una gestione della malattia di prossimità che non lasci mai indietro la persona con diabete. Con circa 4 milioni di persone che ne sono affette, il diabete è una delle più diffuse malattie croniche non trasmissibili e rappresenta una patologia complessa che, per il suo forte impatto sociale, economico, clinico e sulla qualità di vita, necessita di un'attenzione adeguata. Attenzione che auspichiamo si rafforzi grazie alla forza comunicativa e aggregante che solo il calcio sa mettere in moto. Rinnoviamo il ringraziamento alla Lega Calcio Serie A per l'importante supporto, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza sul diabete, la sua complessa gestione e l'importanza della prevenzione".

"Movimento e sport sono fondamentali nella gestione del diabete, una malattia cronica che continua a rappresentare una sfida significativa per milioni di persone in tutto il mondo. Questo il messaggio di enorme importanza della campagna promossa dalla Lega Calcio - afferma Angelo Avogaro, presidente Sid e past president Fesdi - L'esercizio fisico regolare migliora il controllo glicemico, riduce il rischio di complicanze e migliora la qualità della vita. Le comunità, sportive e non, sono sostegno essenziale per tutti coloro che convivono con il diabete. Gli atleti, gli allenatori, le organizzazioni sportive e, perché no, i tifosi, possono collaborare per creare un ambiente inclusivo, educativo e di supporto psicologico per le persone con questa malattia cronica. L'attività fisica aiuta a superare pregiudizi o timori legati alla malattia. Attraverso la collaborazione e la consapevolezza, possiamo lavorare insieme per migliorare la qualità di vita di chi affronta la sfida quotidiana a questa patologia".