Salute: Schillaci, 'per Fondo disturbi alimentari 10 mln nel 2024'

ilano, 17 gen. (Adnkronos Salute) - "Nelle more della piena operatività del nuovo Nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), atteso per il primo trimestre 2024, al fine di garantire" ai pazienti con disturbi del comportamento alimentare "un'appropriata presa in carico da parte delle preposte strutture regionali ho in ogni caso deciso, con un emendamento che sarà proposto in conversione al cosiddetto decreto Milleproroghe, di mettere a disposizione del Fondo straordinario" dedicato, "pur in assenza della completa rendicontazione da parte delle Regioni, un fondo pari a 10 milioni di euro per il 2024". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo a un'interrogazione durante il Question time alla Camera, dopo le preoccupazioni espresse dalle associazioni di pazienti e famiglie sul mancato rifinanziamento del Fondo nell'ultima legge di Bilancio.

"Resta fermo che - ha precisato Schillaci - con l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei Lea, sarà garantita finalmente la piena copertura finanziaria in modo strutturale per l'erogazione delle prestazioni a beneficio di tutti i pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare, rendendo di fatto non più necessario un qualsivoglia Fondo straordinario a carattere temporaneo che finora è stato sperimentato".