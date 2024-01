Sardegna: Todde, 'Truzzu o Solinas, cambiare nome non basta a nascondere fallimenti destra'

12 gennaio 2024 a

Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Il nostro avversario è la destra, che sia Truzzu, Solinas, o chi per loro. Non basta cambiare nome per nascondere i fallimenti evidenti di questa giunta di destra che non è stata in grado di governare la Sardegna". Così Alessandra Todde, candidata del centrosinistra alle regionali in Sardegna, in un'intervista a 'La Notizia'. Che su Truzzu dice: "come si può pensare di governare bene una Regione come la Sardegna, piena di complessità e in forte ritardo rispetto alle altre Regioni, dopo aver governato e amministrato male la città di Cagliari? Il giudizio dei cagliaritani sull'operato di Truzzu è sotto gli occhi di tutti ed è impietoso".

"Lo ripeto: anche se candidassero Biancaneve o Cenerentola, non cambierebbe nulla. - continua Todde - a destra non è stata capace di spendere 3 miliardi rimasti come avanzo di cassa nel bilancio regionale. E anche i finanziamenti del Pnrr sono fermi perché mancano i progetti. Siamo tra le ultime Regioni per spesa dei fondi di coesione. Uno scandalo. Solinas è incommentabile. È il momento che si faccia da parte".