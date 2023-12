Salute, raggiunti tutti i target europei 2023 del Pnrr

22 dicembre 2023 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Il ministero della Salute anche per il 2023 ha raggiunto tutti i target europei della Missione 6 – Salute, necessari per richiedere all'Europa l'erogazione della quinta tranche di pagamento prevista dal Pnrr. Infatti, nel mese di dicembre - spiega il ministero in una nota - è stato raggiunto il target riferito all'intervento di investimento “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” diretto a sviluppare l'utilizzo consolidato ed uniforme sul territorio nazionale delle innovazioni tecnologiche a beneficio del paziente.

In particolare, si evidenzia, il traguardo è stato completato con l'adozione di almeno un progetto di telemedicina in ogni Regione. Rispetto al raggiungimento di questo obiettivo, ogni Regione e Provincia Autonoma hanno definito i Piani operativi contenenti il fabbisogno per i servizi di telemedicina.