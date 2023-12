Vaccino anti-malaria prequalificato da Oms, è il secondo

21 dicembre 2023 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Un nuovo vaccino contro la malaria, il secondo, è stato aggiunto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) all'elenco dei vaccini prequalificati. Questo significa che l'anti-malaria R21/Matrix-M soddisfa standard accettabili di qualità, sicurezza ed efficacia e garantisce un maggiore accesso ai vaccini come strumento chiave per prevenire la malaria nei bambini, essendo un prerequisito per l'approvvigionamento dei vaccini da parte dell'Unicef e il sostegno finanziario per la diffusione da parte di Gavi, l'Alleanza per i vaccini.

A ottobre l'Oms ne ha raccomandato l'uso per la prevenzione della malaria nei bambini, seguendo la raccomandazione del Gruppo consultivo strategico di esperti (Sage) sulle vaccinazioni e del Gruppo consultivo sulla malaria. L'ottenimento di questo status, commenta Rogério Gaspar, direttore del Dipartimento di regolamentazione e prequalificazione dell'Oms, "garantisce che i vaccini utilizzati nei programmi di immunizzazione globale siano sicuri ed efficaci. L'obiettivo è garantire un maggiore accesso a prodotti sanitari sicuri, efficaci e di qualità nei sistemi sanitari" che ne hanno bisogno.

R21 - sviluppato dai ricercatori dell'Università di oxford e prodotto dal Serum Institute indiano - è il secondo vaccino contro la malaria prequalificato dall'Oms, dopo Rts,S/AS01 che ha ottenuto lo status di prequalificazione a luglio 2022. Entrambi hanno dimostrato di essere sicuri ed efficaci negli studi clinici, per prevenire la malaria nei bambini. Se implementati su larga scala, insieme ad altri interventi raccomandati per il controllo della malaria, si prevede che avranno un elevato impatto sulla salute pubblica. La malattia trasmessa dalle zanzare è ancora un flagello per i bambini nella regione africana, dove quasi mezzo milione muore ogni anno a causa della malaria. A livello globale, nel 2022, si sono verificati circa 249 milioni di casi e 608.000 decessi per malaria in 85 paesi.