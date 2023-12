Western Union espande la rete di concept store in Italia ed Europa

20 dicembre 2023 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Western Union, leader nei servizi di trasferimento internazionale di denaro, continua ad espandere la propria rete di concept store in Italia ed Europa, dopo aver inaugurato 100 sedi in tutto il continente. Il processo di espansione rientra nella strategia di vendita al dettaglio globale dell'azienda, che mira a offrire ai clienti un servizio superiore e, in ultima analisi, un'esperienza multicanale. Con la rete, Western Union investe nella presenza retail in Italia e si impegna a supportare i microimprenditori locali e l'inclusione finanziaria nelle comunità di immigrati. L'Italia è, insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, uno dei primi mercati in cui la rete si è ampliata. L'azienda prevede di espandere in modo significativo il numero di store e hub in tutta Europa entro il 2025.

I concept store rappresentano una nuova offerta al dettaglio, per consentire ai clienti non solo di effettuare trasferimenti internazionali di denaro, ma anche di beneficiare di un'esperienza del marchio esclusiva e di un livello di servizio eccellente. Gabriel Sorbo, Vice President per il Sud Europa, spiega: "Sono molto lieto che nelle strade italiane ci siano sempre più concept store Western Union. Si tratta di una dimostrazione di fiducia nel settore della vendita al dettaglio in Italia, messo a dura prova dopo la pandemia". "La rete rappresenta per noi un nuovo modo di reinventare ed ampliare la nostra presenza retail, ponendo i clienti e le loro esigenze al centro del nostro lavoro. Allo stesso tempo, offre l'opportunità di sperimentare nuovi prodotti e servizi, per diventare un punto di riferimento integrato per tutte le esigenze finanziarie dei clienti", continua Sorbo.

Con la nuova rete di concept store, l'azienda riconosce e premia la fedeltà dei partner di lunga data offrendo la possibilità di aprire spazi Western Union esclusivi, pensati per fornire un accesso più rapido, semplice e immediato ai propri servizi. Questa relazione rappresenta un investimento tangibile nella microimprenditorialità e nell'inclusione finanziaria, e consente agli imprenditori al dettaglio di assumere un nuovo ruolo di rilievo all'interno delle comunità, composte solitamente anche da immigrati, e di espandere la propria attività. I partner dei concept store godono di un rapporto privilegiato con Western Union e di ulteriore supporto da parte dell'azienda.