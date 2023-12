Adnkronos è su Threads

14 dicembre 2023 a

a

a

(Adnkronos) - “Threads is here. Let's do this” (“Threads è qui. Facciamolo”). Con queste parole Mark Zuckerberg nel luglio scorso annunciava il lancio di Threads, il nuovo canale social che proprio oggi diventa disponibile e accessibile per tutti gli utenti europei.

Con lo scopo di arricchire la propria multicanalità, adattarsi a nuove piattaforme digitali e offrire l'informazione autorevole e tempestiva ai più innovativi strumenti di comunicazione, Adnkronos coglie la sfida e lancia il suo profilo ufficiale su Threads, l'ultima app di Meta dedicata al microblogging: un servizio che permetterà ai propri utenti di pubblicare e condividere testo, immagini e video, rispondere, ripubblicare e mettere mi piace ai post altrui.

L'accessibilità anche in Europa del nuovo format era stata annunciata da tempo, generando grande attesa. Superate le ultime riserve in materia di privacy, dunque, Threads può finalmente aprirsi anche al pubblico del Vecchio continente: di fatto, un diretto competitor di X, spazio virtuale di conversazione aperto a tutti gli utenti. Ma come si accede a Threads? Coloro che hanno già un account Instagram potranno semplicemente digitare 'threads' nella barra di ricerca o cliccare sulle tre lineette del menu in alto a destra, per accedere ad un biglietto da visita dotato di QR CODE, che permette il passaggio diretto alla nuova piattaforma. L'apertura dell'account Threads di Adnkronos consentirà a tutti gli utenti di rimanere costantemente aggiornati sugli ultimi trend topic verificati da Adnkronos, al fine di interagire con una rete sempre più vasta di persone, attraverso like, condivisioni e commenti.

Federico Giustini, Head of Digital di Adnkronos: "Fedeli alla filosofia dell'agenzia, che sin dalla sua fondazione e progressivamente in maniera sempre maggiore, ha saputo porsi tra le realtà più innovative e pionieristiche dell'informazione, ci facciamo trovare pronti all'appuntamento, dopo aver potuto studiare da lontano questa nuova piattaforma. Sin dalla primissima ora, siamo presenti con tutta la nostra offerta informativa, pronti a fidelizzare il nuovo pubblico”.