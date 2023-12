Premio ANGI 2023, gli Oscar dell'innovazione: la voce delle imprese

07 dicembre 2023 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - La cerimonia di premiazione della VI edizione degli Oscar dell'Innovazione – Premio ANGI 2023 promossa dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ospitata nella splendida cornice della Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, prevedeva più di 30 riconoscimenti per gratificare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup e per omaggiare alcuni dei maggiori esponenti della società civile e della classe dirigente che si sono distinti per il loro importante percorso professionale.

“Come A2A crediamo fermamente nel ruolo che le aziende possono assumere per sostenere lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione attraverso un approccio aperto, collaborativo e in grado di valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Circular Material, startup in cui abbiamo investito con il nostro programma di Corporate Venture Capital, rappresenta un'eccellenza tecnologica: la prima ad aver ingegnerizzato un processo in grado di recuperare con grande efficienza materiali catodici attivi a partire dalla black mass delle batterie esauste. Investire in nuove realtà ci permette di contribuire allo sviluppo industriale circolare di nuove filiere, come quella delle batterie dei veicoli elettrici, strategiche in uno scenario europeo di forte scarsità di materia prima.” Patrick Oungre, Head of Innovation, CVC and Digital Hub di A2A

“Gli Oscar dell'innovazione sono un'importante occasione per mettere al centro del dibattito sulla competitività delle imprese italiane il ruolo dell'innovazione tecnologica. La mission di TeamSystem è quella di portare il digitale in ogni impresa grazie ai propri servizi e alle piattaforme in Cloud e per vincere questa sfida ha pianificato di investire in Ricerca & Sviluppo e Open Innovation circa 1 miliardo di euro entro il 2027 con un focus su Fintech, AI, cloud e cybersecurity. Siamo lieti di supportare il Premio ANGI nella prospettiva di affiancare al potenziale delle startup e PMI innovative gli asset delle grandi realtà italiane per la ricerca e la valorizzazione del Made In Italy.” Claudia Pollio, Head of Public Affairs & Institutional Relations.

Dott. Alessio Acomanni, Presidente dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi: " La mission della nostra università è da sempre proiettata ad una formazione di qualità attraverso l'innovazione e la ricerca, con una importante vocazione all'internalizzazione e una forte attenzione alla sostenibilità, all'inclusione e alla diversità."

"Siamo orgogliosi del lavoro svolto nel campo dell'intelligenza artificiale con la startup Digitiamo al servizio dei nostri clienti, una collaborazione per noi molto virtuosa e il cui valore aggiunto è stato oggi riconosciuto anche da ANGI" ha dichiarato Alessandra Grendele, Direttrice E-Commerce, Marketing, Dati e Trasformazione Digitale di Carrefour Italia. “La trasformazione digitale è una sfida e un'opportunità per il nostro Paese, che richiede la collaborazione di tutti gli attori della nostra società. Carrefour Italia è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti ed è per questo che, nel percorso per diventare una Digital Retail Company, abbiamo deciso di investire nelle nuove tecnologie e nell'intelligenza artificiale. Per Carrefour l'innovazione è uno strumento privilegiato per promuovere un modello di business sostenibile, generando valore economico, sociale e ambientale attraverso azioni quotidiane".

"Ci auguriamo che questa iniziativa, questo riconoscimento creato per premiare le eccellenze giovanili nei vari campi dell'imprenditoria e dell'innovazione, possa con il tempo acquisire sempre più valore e importanza a livello istituzionale, politico e sociale. Il coinvolgimento di rappresentanti del Governo, delle istituzioni, dei media, è sicuramente il miglior riconoscimento per ANGI e per il suo operato, e in SWAG siamo più che orgogliosi di essere stati loro partner in questo 2023. Le categorie premiate, le tante aziende in corsa per un riconoscimento, confermano come in Italia esista un movimento imprenditoriale giovanile di primo piano, ricco di idee e progetti in tutti i campi. Dall'ambiente alla tecnologia, dal benessere al food, fino a robotica e mondo della blockchain. Un movimento spesso non completamente visibile ma che crea conoscenza e ricchezza e che meriterebbe i giusti strumenti legislativi e finanziari per progredire a livello internazionale." Giovanni Lionetti Ceo di SWAG.

“Sono molto felice di consegnare il premio a una realtà innovativa che ha saputo rendere il digitale un driver fondamentale per porre al centro le persone e rispondere ai diversi bisogni. Un'attitudine che rispecchia pienamente l'impegno che, in Edenred Italia, mettiamo in campo ogni giorno per promuovere il benessere e il corretto equilibrio vita-lavoro con soluzioni digitali in grado di coinvolgere anche le nuove generazioni” ha dichiarato Simona Finazzo, Direttore Public Affairs di Edenred.

Straordinario successo di pubblico e di contenuti per la cerimonia di premiazione che ha visto la presenza del gotha delle istituzioni italiane ed europee. A fare gli onori il Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30) che ha così commentato: “Sostenere le giovani generazioni, valorizzare le eccellenze italiane e promuovere il talento sono le scelte alla base della missione dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Occorre investire maggiormente per rilanciare il nostro ecosistema Paese mettendo al centro dell'agenda l'innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile. Questo il nostro appello all'Europa e al Governo Meloni”.

Tutti i partner sostenitori della manifestazione: A2A, Bayer, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Carrefour, Swag, Unimarconi, Edenred, Meta, Team System, Building Heritage, Errebian, Cottorella, Nimlok, Ecolanyard, Alto Lato, CM Service, Ciù Ciù.