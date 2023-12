Ghetti (BookToker): “Creator tendono a dare una varietà di titoli i libri”

07 dicembre 2023 a

(Adnkronos Salute) - “Il genere fantasy e il genere romance piacciono molto ai BookTok, però essendosi aperta la community ed essendo arrivati molti più creator rispetto al passato, ci sono tantissimi generi, dai classici agli horror. C'è la tendenza dei creator a focalizzarsi su determinati generi per dare una varietà di titoli. La abitudini dei lettori italiani cambiano anche in base all'età, finché si studia è più facile dedicarsi alla lettura, quando si entra nel mondo del lavoro diventa più difficile ritagliarsi i propri spazi, anche perché si sta facendo ancora fatica ad entrare nell'ottica di usare altri mezzi diversi dal libro stampato, come l'e-book o l'audiolibro” così Valentina Ghetti, BookToker, intervenuta in occasione della fiera “Più libri più liberi” di Roma durante la presentazione NetRetail Books, uno studio sulle abitudini di lettura e gli acquisti digitali di libri degli italiani, realizzato da Netcomm con il supporto di Amazon.