Gallo (Ass. Reg Calabria): "Tante aziende ad Artigiano in Fiera, 25 più dello scorso anno"

Milano, 3 dic. - (Adnkronos) - “Sono tante le aziende presenti, ben 25 in più dello scorso anno e molte del settore agricolo-agroalimentare, che hanno un'unica ambizione: quella della qualità. Sanno produrre bene, sanno trasformare ancora meglio. Ci sono tanti giovani e donne che vogliono raccontare se stessi, il loro impegno e la loro terra in maniera diversa. I numeri sono in crescita nell'export di Regione Calabria: oltre il 30% nel 2022 e più del 20% nel 2023. Questi dati ci dicono che possiamo essere non ottimisti, ma fiduciosi per il futuro”. Gianluca Gallo, assessore all'Agricoltura, risorse agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, ha commentato l'importante presenza della Regione Calabria all'interno di Artigiano in Fiera, manifestazione in programma fino a domenica 10 dicembre a Fiera Milano (Rho), con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30.

“In tanti non conoscono la Calabria – prosegue Gallo – ma non la conosciamo nemmeno noi calabresi che torniamo poco spesso: è una regione ricca di storia e tradizioni. Inoltre, ha una straordinaria ricchezza in termini di biodiversità e capacità di produzione. La Calabria è un territorio tra i più Bio d'Europa: bisogna scoprirla perché oltre le coste ci sono le montagne, quattro parchi nazionali e un parco regionale che ha avuto nel corso degli anni una tutela per l'ambiente e le proprie foreste” ha concluso l'assessore all'Agricoltura, risorse agroalimentari e Forestazione.