Tiscali.it e La Svolta integrano la loro offerta

27 novembre 2023

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, e La Svolta, quotidiano che guarda al 2030 prestando particolare attenzione ad ambiente, diritti, e innovazione - sociale, culturale e tecnologica - siglano un'importante collaborazione per creare un nuovo modello operativo che implementi la strategia di syndication all'interno dei portali della galassia Tiscali Media. La sindycation rappresenta la creazione di un ecosistema editoriale e multimediale aperto, che coinvolge le properties editoriali del Gruppo Tiscali - ad oggi, Tiscali.it, Milleunadonna, Bike, Gamesurf – oltre ai portali e alle piattaforme indipendenti associate al sistema.

L'obiettivo della partnership è creare un'offerta di contenuti integrati e flessibili, con approfondimenti mirati a specifici e qualificati target di pubblico, con l'intento di accrescere il numero di accessi, contribuendo alla creazione di communities basate su interessi condivisi. La collaborazione è orientata a favorire la fruibilità dei siti, sfruttando logiche di navigazione pensate per consentire la condivisione e l'accesso da diverse piattaforme.

Inoltre, sarà Veesible, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Tiscali, a gestire la raccolta pubblicitaria per le diverse realtà coinvolte nella Syndication, con l'obiettivo di generare valore da condividere tra gli attori dell'Ecosistema. Tale filosofia di crescita e sviluppo coinvolgerà presto anche altre iniziative editoriali e piattaforme di servizio, estendendo ulteriormente l'ampiezza e l'innovazione di questo modello collaborativo.

“Siamo entusiasti di questa partnership con La Svolta, il primo attore esterno ad unirsi alla nostra syndication, in quanto questa rappresenta un elemento fondamentale nel nostro percorso di sviluppo. Nella valorizzazione della nostra offerta editoriale riteniamo fondamentale fare rete, collaborando con partner qualificati per sviluppare percorsi di approfondimento, anche verticali, nella qualificazione dell'offerta editoriale. Questo è il modo corretto per accrescere le competenze, integrare mondi e condividere valore e valori. La creazione di sinergie con attori interni ed esterni è alla base della nostra strategia di diversificazione, orientata alla creazione di un vero ecosistema aperto" ha dichiarato Francesco Sortino, direttore Media&Tech di Tiscali Italia.

“La Svolta - ha dichiarato Cristina Tagliabue, direttrice responsabile de La Svolta - è un progetto che il prossimo primo gennaio compirà due anni. Un giornale pensato e creato per rispondere alla richiesta d'informazione - semplice, trasparente, autorevole - sui temi della transizione ecologica, e dei diritti. Con l'editore, Pietro Colucci, nel 2021 abbiamo pensato di mettere al centro del dibattito pubblico temi che sono sempre stati complementari all'informazione toutcourt".

"Possiamo dire che, visto il numero di lettori e lettrici che ogni giorno si affidano al nostro quotidiano, la scommessa sia stata vinta. E siamo felici di essere stati scelti da Tiscali come primo partner con cui operare una strategia di ampliamento delle partnership, oltre che delle competenze. Anche per noi, un ecosistema d'informazione aperto, in cui le informazioni siano a disposizione del maggior numero di persone possibili è la priorità per i prossimi anni” ha concluso Tagliabue.