Crui, Iannantuoni: "Orgogliosa ed emozionata di esserne la prima presidente"

23 novembre 2023 a

a

a

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Sono davvero molto orgogliosa e anche molto emozionata di essere la prima donna presidente della Crui e per questo ringrazio i miei colleghi che mi hanno dato fiducia". Non nasconde l'emozione, conversando con l'Adnkronos, la Rettrice dell'Università di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, appena eletta presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, la prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico in 60 anni di vita dell'istituzione accademica.

"La mia nomina cade in un momento molto critico e difficile per le donne, il mio primo pensiero va alla povera Giulia Cecchettin, studentessa dell'Università di Padova, e il mio impegno sarà anche di creare un ambiente più costruttivo nelle università, e di educare davvero i nostri ragazzi al rispetto delle donne". ha detto ancora all'Adnkronos Iannantuoni,

"Ci occuperemo anche questo e mi sembra importante dirlo in questa settimana così drammatica per tutti noi", ha sottolineato ancora la neo presidente della Crui.