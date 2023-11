Madeo (360 Forma): “Crediti formativi professionali, l'occasione imperdibile dei pacchetti online”

22 novembre 2023 a

a

a

(Adnkronos) - L'ente propone lezioni fruibili in asincrono sulla piattaforma, oltre a chat e forum di supporto. Le opportunità del Black Friday

Cosenza, 22 novembre 2023. In un mondo in continua evoluzione, soprattutto in ambito tecnologico e digitale, aggiornamento e formazione continua sono strumenti indispensabili non solo per ampliare le competenze di qualsiasi professionista, ma anche per rimanere al passo coi tempi nel proprio settore di riferimento. Oggi è possibile farlo online con i pacchetti dei crediti formativi illimitati per i professionisti. L'importante è scegliere l'ente giusto a cui rivolgersi per conseguirli. “Considerando gli impegni lavorativi, adempiere agli obblighi formativi di aggiornamento professionale potrebbe risultare complicato. Poter frequentare i corsi online rappresenta senza dubbio un enorme vantaggio. La nostra proposta, per esempio, permette di seguire le lezioni online, da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, nel rispetto degli impegni e dei ritmi lavorativi di ciascuno” afferma l'ingegnere Domenico Madeo, amministratore di 360 Forma, agenzia per il lavoro ed ente di Formazione professionale accreditato presso la Regione Lazio, la Regione Calabria e l'Anpal, riconosciuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), dal Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi) e dal Consiglio Nazionale dei Geometri. Il vantaggio ulteriore? “Poter ottenere tutti i crediti formativi professionali richiesti attraverso un solo pacchetto, con un'offerta arricchita costantemente, e a un costo decisamente competitivo. Specie nei prossimi giorni, con le iniziative legate al Black Friday”.

I crediti formativi professionali sono necessari per garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività. Ogni professionista – si legge nel decreto del Presidente della Repubblica 137 del 7 agosto 2012 - ha infatti l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per attestare il livello di preparazione e di aggiornamento dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, come ingegneri, periti industriali, geometri ed architetti. Non farlo o attestare il falso costituisce infrazione disciplinare.

Nel momento in cui si opta per percorsi online è fondamentale affidarsi a realtà che dispongano di supporti tecnologici all'avanguardia. 360 Forma, per esempio, può contare su una piattaforma didattica progettata su base Moodle e realizzata meticolosamente per offrire la massima affidabilità agli utenti. Il sistema Learning Management System (LMS) personalizzato, disponibile in cloud privato di 360 Forma, ha il pieno supporto allo standard SCORM 1.2 ed è raggiungibile al link https://pro.360forma.com/

Se la possibilità di seguire i corsi in modalità Fad e in asincrono, quindi a distanza e non con lezioni a cui assistere in diretta, rappresenta un vantaggio poiché si concilia al meglio con gli impegni del professionista, va detto che l'impossibilità di interagire con il docente potrebbe rappresentare uno svantaggio. “Proprio per questo il consiglio - prosegue l'ingegner Madeo - è di rivolgersi ad enti che permettano di compensare la mancata interazione diretta con la possibilità di integrare i corsi con forum e chat di supporto”.

La FAD Pro di 360 Forma integra diversi strumenti per la verifica dell'apprendimento, che avviene in struttura. Verifiche che riguardano tutte le attività svolte dall'utente sulla piattaforma. Attraverso questi dati è possibile verificare la corretta fruizione delle lezioni e sottoporre test di valutazione in relazione alle skills sviluppate durante la fruizione del corso. Il server che regola il funzionamento di questa applicazione PHP

risiede in un datacenter dell'Unione Europea (Italia) certificato sia per la qualità ISO 9001:2008 che per la sicurezza dell'informazione ISO/IEC 27001:2013 (sicurezza delle informazioni) e per la Business Continuity ISO 22301:2012.

Contatti: https://www.360forma.com/

360 Forma - Associazione Culturale e di Formazione

Ente di Formazione accreditato Regione Calabria - Decreto n. 7430 del 06/07/2022

Agenzia per il Lavoro accreditata Regione Calabria - Decreto n. 692 del 27/01/2021

Agenzia per il Lavoro accreditata Regione Lazio Determinazione N° G11586 del 28/09/2021

Sede Lazio: Via Tomacelli, 103 - 00186 Roma

Sede Calabria: Via Marconi, snc - 87036 Rende (CS)

Telefono: 0984/1716551

Fax: 0984/1800520

C.F.: 98119510786

P. IVA: 03554480784