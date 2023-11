Sanità: Iss, in ospedale diminuisce uso gel lavaggio mani dopo pandemia

20 novembre 2023 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - Diminuisce negli ospedali italiani l'uso della soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani nel post pandemia. "Nel 2022 si riscontra una ulteriore riduzione dei consumi medi nazionali, arrivati a 15,63 litri per mille giornate di degenza ordinaria, mentre erano 20,66 nel 2021 e 24,52 nel 2020". È uno dei dati presentati oggi all'Istituto Superiore di Sanità nel corso del convegno 'L'antibiotico-resistenza in Italia: stato dell'arte e risultati delle rilevazioni 2022-2023 sulle Sorveglianze delle infezioni correlate all'assistenza Ica e dell'antibiotico-resistenza" che si è tenuto oggi a Roma nella sede dell'Istituto.

In Italia, infatti, è attiva la Sorveglianza nazionale del Consumo di Soluzione Idro-Alcolica (Csia) per l'igiene delle mani in ambito ospedaliero. Ad oggi sono stati raccolti i dati relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 da rispettivamente 13, 11 e 16 Regioni e province autonome.