Rt scende a 0,83 e l'incidenza è stabile a 46 casi per 100mila abitanti

10 novembre 2023 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - Situazione Covid in Italia stabile e sotto controllo. "L'indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 31 ottobre è pari a 0,83, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt=0,92) al 24 ottobre. L'incidenza di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 2-8 novembre è pari a 46 casi per 100.000 abitanti, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente". Lo evidenziano i dati del monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss).