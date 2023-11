Experience di Cosmico: dove il lavoro incontra l'avventura

09 novembre 2023 a

(Adnkronos) - Milano - 9 novembre, 2023. In un panorama lavorativo dove l'innovazione e la flessibilità rappresentano i pilastri portanti della crescita professionale, Cosmico emerge come catalizzatore di una rivoluzione nel concetto di lavoro e crescita professionale. Con il recente lancio del nuovo portale Experience, Cosmico non si conferma soltanto come ponte tra talenti e realtà aziendali, ma si trasforma in una piattaforma esperienziale unica nel suo genere.

L'evoluzione del networking: un viaggio oltre l'ambito professionale

Le experience di Cosmico inaugurano una nuova era del 'fare rete'. Non più solo connessioni virtuali o incontri formali, ma un'immersione totale che abbina lavoro e passioni, professionalità e crescita personale.

Anzitutto troviamo l'esperienza Workspace, indicata per freelance o aziende che trascorreranno una settimana di co-living in villa: in questo contesto esclusivo avranno la possibilità di vivere e lavorare insieme fino alle 18:00. Ma è dopo questo orario che l'esperienza si colora, dando spazio a attività stimolanti come trekking, lezioni di surf, yoga, e incontri con la natura e la cultura dei luoghi, offrendo un equilibrio unico tra impegno professionale e svago personale.

L'obiettivo è duplice: creare un network continuo e arricchire le competenze individuali attraverso la condivisione e l'apprendimento collettivo, sia formale che informale, come avveniva nelle logiche dell'ufficio tradizionale. I partecipanti, che possono essere freelance in cerca di un'evoluzione o team aziendali inviati come parte di un innovativo employee benefit, si ritroveranno a immergersi in un contesto dove ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo.

Una crescita che passa da viaggio e formazione con Cosmico Minds

Tra le iniziative più rivoluzionarie, spicca Cosmico Minds, un format che unisce viaggio e crescita professionale verticale. In questo scenario, professionisti dello stesso settore sono guidati da mentori di calibro internazionale, come evidenziato dalla recente edizione dedicata ai designer, con la partecipazione dell'Head of User Experience di Huawei. L'idea alla base del Cosmico Minds parte da una domanda: cosa ti rende un professionista migliore? Senza dubbio le competenze che apprendi, spesso lavorando. Ma non solo: anche il network di professionisti del tuo ambito che incontri nel corso della tua carriera e che accelera poi la tua carriera. È il tuo network che ti aiuta a trovare nuovi lavori e attraverso cui conosci cose nuove. Il Cosmico Minds, che prevede momenti di mentoring e attività tematiche ed è pensato per stimolare dialoghi e dibattiti costruttivi, in un'ottica di crescita condivisa.

Imparare dai migliori, grazie ai Learnspace

"Learnspace" offre momenti formativi online gratuiti, dove diversi esperti trattano argomenti di interesse per la crescita professionale della community di Cosmico, consolidando il ruolo di Cosmico come punto di riferimento per l'innovazione professionale. Alcuni dei temi trattati: implementare AI e Machine Learning in azienda, Comunicare efficacemente su Instagram, essere leader in aziende full-remote.

Con le sue iniziative, Cosmico si sta affermando come un partner indispensabile per le realtà aziendali e i liberi professionisti che vogliono non solo tenere il passo con i tempi, ma anticiparli: dall' iLMeteo.it .

L'investimento nella crescita individuale e collettiva, la creazione di esperienze che superano la tradizionale formazione, e un approccio che valorizza l'individuo all'interno della dinamica lavorativa, fanno di Cosmico la bussola per chi naviga nel vasto oceano delle opportunità professionali.

Per una visione più ampia delle innumerevoli opportunità, si invita a visitare il nuovo portale Experience e a scoprire come reinventare il proprio percorso professionale all'indirizzo https://wearecosmico.com.