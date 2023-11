Pichetto: "Presto in Cdm il decreto energia"

07 novembre 2023 a

Rimini, 7 nov. (Adnkronos) - "Presto" sarà portato in Cdm il decreto energia, "stiamo definendo gli ultimi dettagli, non solo i nodi politici, i nodi tecnici naturalmente perché sia qualcosa che funziona". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine dell'inaugurazione di Ecomondo. Sulla possibilità che il testo arrivi in Cdm entro novembre, il ministro dice: "Non do la data, però credo proprio che dovremmo farcela".

"Noi affronteremo la questione" del consumo di suolo; "abbiamo intenzione come governo di presentare nei tempi dovuti una legge quadro perché queste competenze sono poi ripartite a livelli regionali e comunali; legge quadro che deve avere proprio come ridisegno il consumo del suolo. Un tema importante - dice - perché deve affrontare anche un'altra valutazione rilevante: abbiamo molti dei fabbricati in questo paese costruiti negli anni '50 e '60 con il cemento armato che, a differenza delle pietre e dei mattoni utilizzati dai romani, ha una durata di vita a scadenza e come tale questi fabbricati vanno rifatti. Questa, se vogliamo, è un'emergenza ma anche un'opportunità che va legata a una legge sul consumo del suolo".

Il cammino delle rinnovabili in Italia ha visto impiantare "nel 2021 meno di 1 gigawatt e mezzo, che poi sono aumentati a 3 gigawatt nel 2022, l'obiettivo di quest'anno è fare almeno 6 GW. Il percorso che stiamo seguendo con il Piano nazionale al 2030 è quello di raggiungere i 70 GW. Le difficoltà ci sono, si tratta di trovare il punto d'equilibrio rispetto ai beni paesaggistici, ad alcune valutazioni ambientali, alle valutazioni che fanno anche i territori", continua.

Poi ci sono "percorsi anche più robusti come l'eolico offshore che ha bisogno di tempi molto più lunghi - dice - è un percorso che questo paese può fare, naturalmente ci vuole il massimo di determinazione e il massimo dell'integrazione tra i vari livelli istituzionali: governo, regione e comune".