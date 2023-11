Salute: Fedez lancia petizione, 'salvare il bonus psicologo'

03 novembre 2023 a

a

a

Milano, 3 nov. (Adnkronos Salute) - Fedez lancia una petizione per salvare il bonus psicologo, "un supporto vitale per le persone che lottano con disturbi mentali e che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi le necessarie sedute di psicoterapia". Le adesioni alla petizione 'La salute mentale ci riguarda tutti', online al link http://bit.ly/3FJin6F, aumentano di minuto in minuto e sfiorano al momento le 8.500 firme.

"In Italia - si legge nella petizione firmata Fondazione Fedez, lanciata sulla piattaforma Avaaz.org - 2 milioni di adolescenti tra i 10 e i 20 anni soffrono di disturbi mentali. Un numero enorme pari al 20% della Gen Z, cioè di tutti i nati tra il 1997 e il 2012. L'Oms", Organizzazione mondiale della sanità, "indica il suicidio come la seconda causa di morte nel mondo tra i teenager tra i 15 e i 25 anni. L'Istat ha certificato che nel 2021 il 6,2% (l'anno prima erano il 3,2%) dei ragazzi tra 14 e 19 anni, oltre 220mila giovani, erano insoddisfatti della propria vita e vivevano una condizione di cattiva salute mentale. Negli ospedali e nei consultori ci sono 2,8 psicologi ogni 100mila abitanti, ma secondo l'Istituto superiore di sanità servirebbe 1 psicologo ogni 1.000 abitanti".

"L'Italia, destinando alla salute mentale poco più di 60 euro per cittadino - prosegue il testo - si colloca fra gli ultimi posti in Europa. Nel 2022 è stato previsto il 'bonus psicologo', un contributo economico per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Il totale stanziato era di 25 milioni di euro. Secondo il rapporto annuale 2023 dell'Inps, su circa 395mila domande presentate per accedere al 'bonus psicologo', il 99% rispondeva ai requisiti di ammissibilità. Solo il 10,5% però è stato finanziato: circa 41.600 domande".

"Nel 2023 - continua la petizione - l'attuale Governo ha stanziato 5 milioni di euro per l'anno in corso e 8 milioni di euro per ogni anno dal 2024 in poi. Il bonus ha il merito di essere diventato strutturale, ma con un finanziamento drasticamente ridotto che non soddisfa tutte le richieste di aiuto. Inoltre, ciò che manca in questo momento è il decreto attuativo di questa misura che, se non varato nei prossimi 2 mesi, rischia di vanificare l'operazione facendo confluire i fondi previsti nel bilancio generale dello Stato". Da qui l'appello: "Chiediamo al Governo che vengano varati i decreti attuativi rispetto al bonus psicologo e che, in generale, ci sia un impegno a stanziare maggiori fondi per la salute mentale. E' ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri ragazzi in particolare, diventi una priorità per questo Paese". In pochi minuti le sottoscrizioni alla petizione di Fedez sono già salite a quasi 13mila.