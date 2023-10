Sindacati medici, 'tagli pensioni per 50mila colleghi fino a 26mila euro l'anno'

31 ottobre 2023 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos Salute) - "Un taglio all'assegno pensionistico di almeno 50mila persone, che può arrivare fino ai 26.347 euro per ogni anno di pensione, per tutta la vita". E' questo l'impatto stimato che avrebbe la misura prevista in Manovra, secondo quanto paventato dai sindacati dei medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed e Cimo-Fesmed.

Le due sigle hanno annunciato di aver proclamato lo stato di agitazione e spiegano che il prossimo passo sarà organizzare assemblee sindacali in tutte le aziende sanitarie. "I sindacati - si legge in una nota - inviteranno gli iscritti che hanno maturato i requisiti, e che subiranno una decurtazione maggiore della pensione, a presentare immediatamente la domanda di quiescenza, e usufruire in questi ultimi giorni di lavoro di tutti i giorni di ferie accumulati nel corso degli anni di servizio".