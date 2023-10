Accenture, Macchi: "Capitale umano fondamentale per aziende e Paese"

26 ottobre 2023 a

Roma, 25 ott. (Labitalia) - “Il capitale umano è la risorsa centrale per la crescita del Paese e deve riacquisire la sua centralità nelle agende dei leader". A sottolinearlo Mauro Macchi, presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia, intervenendo ieri all'evento sul Capitale Umano, presso Il Campus Luiss - Roma.

Nel sottolineare che "Accenture, con 22 mila persone in Italia e 4 mila assunzioni l'anno, gode di un osservatorio privilegiato sul talento e sugli effetti della trasformazione sulla workforce attuale e futura" Macchi sostiene che ci si deve basare su due concetti chiave: specializzazione, capacità di elevare a scala i casi di successo. "Sono convinto che sul tema delle competenze si possa e si debba fare di più, a livello di sistema formativo e industriale. È fondamentale ampliare il ragionamento su come velocizzare la riqualificazione delle competenze per cui - afferma - stimiamo sia necessario coinvolgere una platea di circa 9 milioni di persone".

"In Italia abbiamo conoscenze, formazione, creatività superiori ad altri Paesi, ora è necessario fare un upgrade del nostro quoziente tecnologico, che permette di migliorare la produttività e l'employability. Un mestiere è un portafoglio di competenze dove quelle più tradizionali convivono con quelle nuove; le skill sono la nuova moneta di scambio” conclude.