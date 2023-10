Covid: 33.841 casi in ultima settimana, incidenza in calo a 58 per 100mila

20 ottobre 2023 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Sono 33.841 i casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana 12-18 ottobre, in calo rispetto ai 41.626 della precedente rilevazione. In calo anche gli altri indicatori, secondo quanto emerge dal monitoraggio Iss-ministero della Salute. L'incidenza è pari a 58 nuovi casi per 100mila abitanti, -18,3% rispetto alla settimana precedente (71). E' in diminuzione in gran parte delle Regioni, con valori non superiori a 118 casi per 100.000 abitanti. L'incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Valle D'Aosta (118 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Sicilia (3 casi per 100.000 abitanti). La fascia di età più colpita è quella degli 'over 90', l'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce d'età.

In calo anche l'Rt, pari a 0.93 e sotto la soglia epidemica di 1. La settimana precedente il valore era 1.08. La percentuale di reinfezioni è circa il 42%, sostanzialmente stabile.