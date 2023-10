Fnomceo, 'stop proroghe su Ecm ma colleghi più attenti a formazione'

12 ottobre 2023 a

Milano, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "La decisione l'ha annunciata il ministro della Salute" Orazio Schillaci "in questi giorni: la legge dice che entro il 31 dicembre 2023 c'è tempo per sanare le posizioni" relative alla formazione del medici del "triennio precedente", cioè i crediti formativi Ecm (Educazione continua in medicina) 2020-2022. "La volta scorsa era stata data una proroga. Questa volta il ministro dice che le proroghe sono finite e noi non possiamo fare altro che prendere atto di una legge che già c'era. Il ministro ha ribadito quanto scritto in questa legge". E' quanto spiega all'Adnkronos Salute Roberto Monaco, presidente del Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie (Cogeaps) e segretario della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I numeri di quanti camici bianchi rischiano sanzioni per non aver assolto agli obblighi formativi non sono ancora disponibili, precisa l'esperto.

"Ma la situazione - osserva - è che rispetto ai precedenti trienni si era già evidenziato un incremento dei crediti Ecm da parte dei professionisti e questo triennio in corso sta facendo rilevare la stessa tendenza. Ci sono sempre più colleghi che si stanno accreditando e certificando. Inoltre è vero che abbiamo tempo fino al 31 dicembre, ma bisogna anche considerare che il 31 dicembre 2023 è anche il termine della scadenza dei corsi Fad", di formazione a distanza. "E ci saranno 60-90 giorni che servono per l'inserimento di questi corsi nelle piattaforme da parte dei provider per far sì che il Cogeaps ne abbia contezza. Quindi il risultato definitivo del triennio in corso lo avremo a marzo prossimo. Le sanzioni potrebbero partire quando si ha un dato definitivo sui crediti".

Ma, aggiunge Monaco, "la legge dice anche che in Commissione nazionale Ecm verranno decise le misure per chi non avrà effettuato i crediti. Molto probabilmente ci sarà la possibilità di avere i crediti compensativi che il medico professionista sanitario dovrà effettuare per poter assolvere al compito" formativo. "La Commissione nazionale Ecm si convoca domani, e quindi da domani in poi tutto questo diventerà oggetto di discussione. Dobbiamo decidere insieme quali sono gli step, il percorso da seguire per essere aderenti alla legge. Noi siamo sereni, perché da una parte ci sono gli incrementi dei crediti rispetto al precedente triennio, che già aveva fatto registrare un aumento. E anche durante la pandemia si poteva pensare che i medici non avrebbero fatto crediti, invece non è andata così. Li hanno fatti cambiando il tipo di formazione, hanno lavorato molto sui corsi Fad".