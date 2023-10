Sostenibilità, Santoro (Rekeep): "Investimenti in Csr opportunità per innovare e migliorare"

06 ottobre 2023 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "La Csr ha sicuramente un impatto importante sui conti di un'impresa, in termini di obiettivi da perseguire, strategie da sviluppare, attività da realizzare, normative e conoscenze da apprendere. Anche da un punto di vista organizzativo l'impresa deve essere in grado di imparare, adattarsi in tempo reale ed evolversi proattivamente in relazione al mercato". Così all'Adnkronos Eleonora Santoro, Head of Innovation&Esg di Rekeep, in occasione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in corso a Milano.

"Tuttavia - chiarisce - questo tipo di investimenti devono essere considerati dalle aziende in un'ottica di medio e lungo periodo non come dei costi, ma come delle vere e proprie opportunità d'investimento per innovare e migliorare la propria offerta, offrendo prodotti e servizi ad alto valore aggiunto in grado di rispondere al meglio alle esigenze di clienti e cittadini sempre più attenti. Bisogna, inoltre, sempre agire con la consapevolezza che la sostenibilità è un percorso e mai di un punto di arrivo".

"Come Reekep la Csr fa parte del nostro Dna e si concretizza nei tanti interventi che realizziamo quotidianamente per l'efficientamento degli edifici dei nostri clienti pubblici e privati, ma anche attraverso la nostra piattaforma Ippodamo, che presentiamo oggi all'undicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale e che offre alla Pubblica Amministrazione soluzioni per uno sviluppo urbano intelligente di centri piccoli e grandi e, naturalmente, nella gestione quotidiana delle nostre attività e delle tante persone che lavorano con noi, alle quali siamo impegnati ad offrire non unicamente un reddito, ma una prospettiva identitaria e sociale", aggiunge.