Serie A: Juventus-Torino, quote bianconere per il derby Lazio-Atalanta, equilibrio all'Olimpico

06 ottobre 2023 a

a

a

(Adnkronos) - Possibili assenze pesanti per Allegri, ma l'«1» prevale a 1,88. Sarri contro la Dea per rialzarsi anche in campionato, ospiti avanti di poco a 2,66. Napoli verso l'«1» a Firenze, favorite anche Inter e Milan

Roma, 6 ottobre 2023 - Era il 26 aprile del 2015 quando il Torino batteva per l'ultima volta la Juventus in campionato. In quella data, infatti, è arrivato l'unico successo granata nelle ultime 34 sfide in Serie A. Non sorprende quindi che i betting analyst di Planetwin365 vedano avanti i bianconeri anche nel derby della Mole di sabato, proposti per i tre punti a 1,88. Inseguono quindi gli uomini di Juric, per cui una vittoria vale 4,55 la posta. Alta anche la quota del segno «X», proposta a 3,35. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime dodici uscite, motivo per cui il Goal è alto a 1,96, contro il No Goal a 1,75. Difficile anche l'Over, proposto a 2,15, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,62. Con i compagni di reparto acciaccati e in dubbio, nuova chance per Arek Milik, che proverà a far male al Torino: un suo gol vale 2,90 la posta, mentre la doppietta si gioca a 12,04. A segno con la Roma due settimane fa, Duvan Zapata va a caccia di un altro centro, offerto a 4,50.

Regna invece l'equilibrio nelle quote della sfida tra Lazio e Atalanta. Non basta il successo raggiunto in extremis sul Celtic ai biancocelesti per sorridere davvero. Il 2-0 subito dal Milan, infatti, è una ferita che deve ancora chiudersi e la gara dell'Olimpico può essere un modo per voltare pagina. Gli uomini di Sarri inseguono però su Planetwin365, dove l'«1» vale 2,76 contro il «2» a 2,66. Il pari è più alto a 3,20. Mai come in questa stagione l'Atalanta aveva tenuto la porta inviolata in avvio (cinque partite su sette), e nonostante la sua nomea di squadra a proiezione offensiva, l'Over è alto a 1,90, contro l'Under a 1,80. Il Goal, però, prevale a 1,64, mentre il No Goal si gioca a 2,12. Con Immobile fortemente in dubbio, a guidare l'attacco della Lazio ci dovrebbe essere Castellanos, la cui prima rete con la maglia biancoceleste si gioca a 2,85. Dall'altra parte, Gasperini può gioire per il piano recupero di Scamacca, con un suo gol che si gioca a 3,05.

Sconfitto nel finale dal Real Madrid nell'ultima di Champions, il Napoli resta al "Maradona" dove domenica sera arriva la Fiorentina, il cui cammino europeo ha avuto fin qui un sapore amaro. I campioni d'Italia partono avanti per la vittoria, offerta a 1,60 su Planetwin365. I toscani hanno ottenuto un solo successo negli ultimi cinque confronti con i partenopei, motivo per cui il «2» è alto a 5,40. Proibitivo anche il pareggio, visto a 4,15. Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in quattro degli ultimi sei confronti con la Fiorentina, ma nella sfida di domenica il Goal prevale a 1,65, rispetto al No Goal a 2,11. L'Over è basso a 1,61, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,18 la posta.

Sfide più agevoli per le due milanesi. L'Inter scende in campo a San Siro contro il Bologna, dove i tre punti volano a bassa quota su Planetwin365, proposti a 1,38 contro il «2» a 7,95. Il pari paga invece 5 volte la posta. Trasferta da favorito per il Milan, che a Genova vede la vittoria a 1,97. Il Grifone può però far male agli uomini di Pioli: il «2» è 3,95, mentre il pari si gioca a 3,45.