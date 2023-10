OSS. EUROBET:Serie A, Inter, Milan e Napoli le favorite dell'ottava giornata.Risultato aperto per Lazio-Atalanta. F1, in Qatar Verstappen raccoglie il 64% delle preferenze

06 ottobre 2023 a

(Adnkronos) - Roma, 6 ottobre 2023. Tra questa sera e domenica 8 ottobre si disputerà l'ottava giornata di Serie A.Il sabato si apre con l'anticipo delle 15:00 sul prato di San Siro tra Inter e Bologna. I nerazzurri, primi in classifica, nel precedente scontro casalingo sono stati sconfitti dal Sassuolo. Il Bologna, invece, viene da una striscia positiva di sei partite. Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) l'84% degli appassionati si aspetta una vittoria dei padroni di casa. L'11% dei tifosi, invece, è convinto invece che le due squadre pareggeranno,mentre la compagine allenata da Thiago Motta è data vincente al 5%. I risultati esatti più giocati sono il 2-1, il 2-0 e l'1-0. Tra i marcatori più giocati svettano gli interisti Lautaro Martinez, Thuram e Çalhanoğlu.

La giornata di sabato si conclude con il match delle 20:45 tra Genoa e Milan. Gli uomini di Gilardino sono imbattuti da due gare consecutive e tra le mura del Ferraris quest'anno hanno perso una sola partita. I rossoneri, primi in classifica, vengono da tre vittorie consecutive in campionato.Il 61% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Pioli. Il match potrebbe terminare in parità secondo il 18% degli appassionati, mentre il Grifone raccoglie il 21% delle scelte.Tra i risultati esatti più giocati emergono lo 0-1, l'1-2 e l'1-1. Il rossonero Leao potrebbe sbloccare la partita, insieme ai compagni di squadra Giroud e Pulisic.

Domenica alle 15:00 la Lazio ospiterà l'Atalanta. I biancocelesti vengono dalla sconfitta subita in casa del Milan. La Dea è imbattuta da tre gare.Il match sul prato dell'Olimpico ha esito aperto secondo i tifosi: il 41% ritiene che saranno i padroni di casa a trionfare, il 36% auspica la vittoria degli orobici, mentre il 23% ritiene che il match terminerà con un pareggio.Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: il 2-2, il 2-1 e l'1-2. Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, potrebbe sbloccare il risultato, seguito dal compagno di squadra Zaccagni e dall'avversario De Ketelaere.

Il turno si chiude con la sfida di domenica alle 20:45 tra Napoli e Fiorentina. I campioni d'Italia in carica,reduci da due vittorie consecutive in campionato, si trovano al secondo posto della classifica, a pari punti con la Viola. Il 72% dei tifosi è convinto che saranno i partenopei ad aggiudicarsi l'incontro, gli avversari raccolgono il 12% delle preferenze, mentre il 16% dei tifosi pronostica il pareggio. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati il 3-1, il 2-1 e il 2-0 sembrano essere gli esiti più probabili. Napoli favorito anche per i marcatori più giocati: Osimhen potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme al compagno di squadra Kvaratskhelia e al toscano Nico González.

Questo fine settimana la Formula 1 fa tappa in Qatar. Secondo l'analisi degli esperti dell'Osservatorio Eurobet, sul Circuito di Losail è la Red Bull di Verstappen a partire favorita con il 64% dei pronostici. Il pilota olandese è seguito dai ferraristi Leclerc, che raccoglie il 12% delle preferenze, e Sainz, al 10% delle scelte.

