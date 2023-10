Migranti: Ruotolo (Pd), 'dossieraggio per delegittimare, se ne occupi il Copasir'

06 ottobre 2023 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Siamo tornati ai vecchi tempi, al dossieraggio per delegittimare avversari e coloro che si ritengono avversari. Il video di cinque anni fa reso pubblico dal ministro Salvini, leader politico, che ritrae la magistrata Apostolico ricorda molto questo vecchio cliché. Chi ha dato il video al ministro? Non è il caso che dica la sua la presidente Meloni? Non è il caso che della vicenda se ne occupi anche il Copasir?". Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd.