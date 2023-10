Migranti: Meloni, 'con Sunak tutto necessario per fermare bande criminali'

06 ottobre 2023 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Insieme, il Regno Unito e l'Italia stanno ricercando soluzioni strutturate e di lungo periodo alle maggiori sfide globali con cui ci confrontiamo. È per questo che al Vertice di ieri ci siamo concentrati sulla migrazione illegale ed è per questo che siamo determinati a fare tutto il necessario per fermare le bande criminali, a porre fine a questa crisi etica e umanitaria una volta per tutte e a ripristinare la legalità in ambito migratorio". Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae al vertice di Granada con il primo ministro inglese Rushi Sunak.