Iv: Renzi, 'Travaglio condannato, mistero su diffamatore seriale che fa morale in Tv'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "La nostra giornata inizia con la ufficializzazione della condanna di Marco Travaglio a pagare ottantamila euro, più le spese e gli interessi, per avermi ripetutamente diffamato". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Per anni ho subito in silenzio, sbagliando. La condanna di oggi non azzera le sofferenze per il passato ma pone una domanda agli addetti ai lavori della comunicazione: come può un diffamatore seriale che ha una collezione record di condanne continuare a fare la morale agli altri tutti i giorni in TV? Mistero", prosegue il leader di Iv.

"Intanto un pensiero alla mia famiglia che ha dovuto subire il peso di tutte le infamie e a tutti gli amici che non ci hanno mai abbandonato", conclude Renzi.