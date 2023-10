Il Festival dell'Umano alla terza edizione

06 ottobre 2023 a

a

a

(Adnkronos) -

Il 14 Ottobre 2023, agli IBM Studios di Milano si terrà la nuova edizione del Festival dell'Umano, diretto, per la prima volta, da Andrea Pezzi Foundation.

Milano, 6 ottobre 2023 - Al via la terza edizione del Festival Dell'Umano, ospitato agli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, evento culturale promosso e organizzato da Andrea Pezzi Foundation. Una giornata per interrogarsi e discutere sull'essere umano, l'occasione per scrivere insieme un libro collettivo che racconterà, a chi lo leggerà nel futuro, a che punto è oggi la riflessione sull'essere umano, all'inizio dell'era digitale.

Con il patrocinio del Parlamento Europeo, del MIC e del Comune di Milano, l'evento coinvolge 200 persone tra manager di grandi aziende, imprenditori e studenti universitari che si confronteranno su due temi centrali della nostra epoca: il maschile e il femminile. Una questione quantomai attuale che durante il Festival dell'Umano sarà affrontata al di là e prima di qualsiasi distinzione di genere, un invito a riflettere sul maschile e femminile come modi della vita, come dimensioni che appartengono a ciascuno di noi.

Pensato sul modello delle antiche agorà, in cui ci si ritrovava in cerchio a discutere e confrontarsi, il Festival darà modo agli ospiti di vivere una giornata all'insegna della condivisione, della contaminazione tra mondi, pensieri e generazioni diverse.

“Dall'intelligenza artificiale fino ai computer quantici, tutto, nella nuova società digitale, ci stimola ad una ricerca sempre più profonda dell'identità umana per cogliere il senso dell'esistenza, del lavoro, del rispetto, dell'amore e persino della morte. Con il Festival dell'Umano apriamo le porte a tutti coloro i quali hanno voglia di farsi queste domande e contribuire a scrivere un pezzetto di questa storia importante. Ci piace pensare che stiamo costruendo una biblioteca di pensieri, di pagine, di riflessioni che compongono ogni anno una narrazione più ricca, più generosa, più consapevole”, afferma il Founder Andrea Pezzi.

Ad offrire spunti per il dialogo e il confronto, saranno cinque grandi personalità della cultura, dello sport, dell'arte: Alessandra Marzari, Presidente della Vero Volley e medico chirurgo; Aldo Fumagalli, Presidente del Gruppo Candy; Massimo Osanna, Professore di Archeologia e Direttore Generale Musei; il regista Silvio Soldini e il Vice Caporedattore Esteri de Il Corriere della Sera Marilisa Palumbo converseranno con Cristiana Capotondi, Presidente di Andrea Pezzi Foundation.

Questa terza edizione del Festival dell'Umano si aprirà con l'inaugurazione di APF Prize, il premio che la Fondazione ha deciso di destinare annualmente a giovani artisti e intellettuali meritevoli. Quest'anno, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera, dieci fotografi sono stati selezionati per raccontare, attraverso le loro opere, il maschile e il femminile, e ventuno, tra studenti e specializzandi del Corso di Anatomia Artistica, realizzeranno dal vivo durante tutta la giornata un'opera condivisa in cui si stratificano gesti, segni, colori, identità.

Le iscrizioni sono gratuite, e sono disponibili fino ad esaurimento posti. Per ulteriori dettagli, inviare una mail all'indirizzo [email protected]

ANDREA PEZZI FOUNDATION

Fondata nel 2023, nasce come evoluzione dell'Associazione culturale IO SONO, promossa e sostenuta da Andrea Pezzi, Cristiana Capotondi e Carlo de Matteo per riaffermare la visione universale e perenne della cultura umanista.

Alla base la ritrovata necessità di porsi le domande fondamentali della filosofia: che cos'è l'Essere Umano? Quali sono le regole di convivenza con i propri simili? Che senso ha l'esistenza umana?

Massimo Ruocco

GRIT PR

[email protected]

+39 393 177 80 43