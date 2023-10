Degustare tipicità locali per scoprire il territorio calabrese. Al ristorante Il Quadrifoglio l'enogastronomia racconta la storia di una regione

06 ottobre 2023 a

(Adnkronos) - La trattoria di Lamezia Terme fa conoscere la Calabria attraverso il cibo e il vino proponendo piatti della migliore tradizione culinaria di mare e di terra

Catanzaro, 6 ottobre 2023.Che si tratti di una vacanza più lunga e strutturata, di un weekend in famiglia o di una breve gita fuori porta, mangiare in una trattoria e assaggiare i piatti tipici della zona, in Italia è ormai prassi di tutti i turisti desiderosi di approfondire la conoscenza del luogo. D'altra parte, affianco alle bellezze artistiche e paesaggistiche, cosa c'è di meglio del cibo per esprimere l'anima di una determinata regione? Ecco dunque che fermarsi a mangiare specialità autoctone diventa una modalità di conoscenza e scoperta del territorio.

Viaggi attraverso sapori tipicamente italiani che trovano piena espressione in ristoranti come “ Il Quadrifoglio ”, vera e propria istituzione del gusto e della tradizione culinaria calabrese.

Situato al centro di Lamezia Terme – Sant'Eufemia, a pochi chilometri dall'Aeroporto Internazionale e dalla stazione ferroviaria, Il Quadrifoglio è una trattoria che propone piatti tipici della cucina calabrese, sia di mare che di terra.

Crudité di pesce, strozzapreti con ‘nduja e pesce spada,passando per la celeberrima “Stroncatura”,una pasta tradizionale a base di sarda salata, olive nere, molliche di pane, pomodori secchi e peperoncino calabrese.Sono solo alcuni dei piatti proposti dalla moglie del titolare nonché chef del Quadrifoglio, che utilizza solo materie prime del territorio per portare a tavola sapori squisitamente autentici e genuini.

Dotata di confortevoli sale interne ed esterne, la trattoria calabrese è situata a pochi chilometri dalla bellissima Catanzaro ed è specializzata anche in piccoli eventi, feste e cerimonie come cresime, battesimi, lauree, cene aziendali.

Aperto a pranzo e a cena, Il Quadrifoglio è un ristorante in cui trovare un ottimo rapporto qualità prezzo oltreché una ricca e variegata carta dei vini con oltre 360 etichette locali, nazionali ed internazionali.

Un'impresa a conduzione familiare che nasce nel lontano 1977 da un'idea di Pasquale Rende, che oggi rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione enogastronomica calabrese.

CONTATTI: https://www.ilquadrifoglioristorante.it/