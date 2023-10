Urso: "L'idrogeno è vettore strategico per la decarbonizzazione"

03 ottobre 2023 a

a

a

Milano, 03 ott. - (Adnkronos) - "Coradia Stream è stato interamente realizzato in Italia. Alstom ha dato evidenza di essere all'avanguardia, offrendo al mercato prodotti innovativi, tecnologicamente avanzati e sostenibili. Nel percorso di decarbonizzazione, il settore trasporti deve rispettare gli standard previsti dagli accordi di Parigi. Le linee ferroviarie sono una leva per accelerare la transizione ecologica, in Italia e in Europa. Per questo, il governo è impegnato a sostenere il tessuto produttivo nel percorso di decarbonizzazione nell'economia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo, con un videomessaggio, all'inaugurazione del primo treno a idrogeno italiano, a Milano Rho.

"L'idrogeno rappresenta un vettore strategico che può sostituire i carburanti tradizionali in maniera efficace. A questo tecnologia sono stati destinati oltre 2 miliardi di fondi del Pnrr per favorire la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Queste risorse specifiche per l'idrogeno si sommano ai 25 miliardi, già previsti dal Pnrr, per la rete ferroviaria. Risorse importanti e significative che dobbiamo utilizzare al meglio".