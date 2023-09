Farmaceutica, Theramex: "Con nuova sede a Milano consolidiamo presenza per salute donne"

29 settembre 2023 a

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - "La nuova sede in Italia consolida la presenza, sottolineando l'importanza che il Paese ha per la nostra azienda". Così Javier Carpintero, Cluster General Manager Italia, Spagna e Portogallo Theramex, oggi a Milano in occasione della conferenza stampa di inaugurazione della nuova sede realizzata dalla società farmaceutica presente a livello mondiale con "soluzioni innovative - ricorda Carpintero - ma anche istruzione e supporto per rispondere alle esigenze di salute e benessere femminile a 360 gradi, dalla contraccezione alle cure per la fertilità, dai trattamenti per la menopausa alla cura e prevenzione dell'osteoporosi".

Un'informazione corretta e adeguata - si legge in una nota - è fondamentale, ad esempio, quando si parla di contraccezione. L'indagine 'Le italiane, sessualità e contraccezione', svolta dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia nel 2016, evidenzia che una donna su 4 utilizza metodi poco sicuri per evitare una gravidanza indesiderata e che la contraccezione ormonale è scelta solo dal 16,2% delle italiane, dato fra i più bassi in Europa. "Lo scarso ricorso alla contraccezione ormonale - afferma Franca Fruzzetti, presidente Società italiana della contraccezione (Sic) - è dovuto a diversi fattori, tra cui la disinformazione. In generale, l'uso di metodi anticoncezionali è importante per tutta la durata dell'età fertile della donna. Inoltre, se consideriamo la contraccezione ormonale, non bisogna dimenticare che i vantaggi non sono solo contraccettivi, ma possono essere anche terapeutici, come ad esempio in caso di fibromi ed endometriosi, e legati alla regolarizzazione del ciclo mestruale e alla riduzione del dolore".

Sul desiderio di maternità, "il posticipo della ricerca di gravidanza conduce a un aumento della probabilità di avere difficoltà nel concepimento - sottolinea Mario Romano Mignini Renzini, direttore Uo Ginecologia, responsabile Centro Pma Biogenesi Istituti clinici Zucchi Monza e coordinatore medico Centri Eugin Italia - con la necessità di dover ricorrere a percorsi di procreazione medicalmente assistita (Pma) spesso, a torto, considerata come la strategia che sicuramente potrà realizzare il desiderio di genitorialità. In Italia, nel 2020 - ricorda il ginecologo - sono stati effettuati oltre 80mila cicli con oltre 11mila bambini nati vivi. In ogni caso, sono percorsi impegnativi sia fisicamente sia psicologicamente e, per questo, è fondamentale che la coppia riceva tutte le informazioni e il supporto specialistico per poter trovare il percorso più adatto alle proprie esigenze".

La menopausa, che interessa 10 milioni di italiane in età particolarmente attiva dal punto di vista sociale, lavorativo e familiare - continua la nota - può essere associata a un quadro di sintomi molto complesso. "Mentre alcune hanno sintomi lievi - osserva Angelo Cagnacci, presidente Società italiana della menopausa (Sim) - altre possono sperimentare effetti spiacevoli e persistenti, sia fisicamente che psicologicamente. Oggigiorno abbiamo a disposizione terapie a base di ormoni - Tos o terapie ormonali sostitutive - che possono aiutare le donne a gestire la menopausa contrastando quei sintomi che hanno un importante impatto sulla loro vita quotidiana e il loro senso di benessere".

Nonostante ciò, secondo i risultati della recente indagine 'La menopausa nella vita delle donne' di Fondazione Onda, solo il 50% delle donne in menopausa con sintomi ricorre a rimedi, ma appena il 5% assume la Tos, terapia proposta solo a una donna su 4 e rifiutata nel 18% dei casi. "Per aiutare le donne a vivere più serenamente questo momento - rimarca Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - è importante supportarle attraverso un'informazione adeguata su cosa dovranno aspettarsi da questa fase della loro vita e anche su come farvi fronte per viverla al meglio".

Il calo degli estrogeni, tipico della menopausa, è potenzialmente responsabile anche dell'osteoporosi che ha una prevalenza tripla nelle donne rispetto agli uomini (23,1% contro 7%). "Le fratture da fragilità - precisa Fabio Vescini, segretario generale Società italiana dell'osteoporosi, metabolismo minerale e malattie dello scheletro (Siommms) - possono compromettere l'indipendenza e la qualità della vita di circa 3,2 milioni di italiane con osteoporosi: un grave ostacolo all'invecchiamento in buona salute", oltre ad aumentare la mortalità.

Secondo un rapporto dell'International Osteoporosis Foundation (Iof) - prosegue la nota - la cura delle fratture da fragilità è costata 9,4 miliardi di euro al nostro sistema sanitario nel 2017, "cifra che con il progressivo invecchiamento della popolazione - puntualizza Vescini - è destinata ad aumentare con un conseguente impatto sulla sostenibilità del Ssn". Attualmente, oltre il 75% degli anziani con frattura del femore viene dimesso dall'ospedale senza un trattamento per l'osteoporosi (dati Iof), "con un rischio 5 volte superiore di andare incontro a una nuova frattura entro i successivi 2 anni - avverte il segretario Siommms - nonché con un incremento della mortalità".

Come conclude Robert Stewart, Ceo Theramex, "aiutare le donne di tutto il mondo a vivere la loro vita al meglio con soluzioni efficaci, che le possano supportare in ogni fase della loro vita, è la missione Theramex. Il nostro marchio, nato in Francia nel 1970 e oggi presente in oltre 80 Paesi, è da sempre focalizzata sulla salute della donna".