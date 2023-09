Salute, 10 chef stellati ai fornelli per le malattie croniche dell'intestino

26 settembre 2023 a

Palermo, 26 set. (Dall'inviata dell'Adnkronos Salute Adelisa Maio) - Dieci chef stellati ai fornelli, per la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Si è svolta ieri sera a Terrasini (Pa) la terza edizione di Ten - Terrasini Event Night, evento di beneficenza che unisce scienza e alta cucina, a sostegno dell'associazione Amici (Associazione malattie infiammatorie croniche dell'intestino). Chiamati a raccolta dallo chef Giuseppe Costa, del ristorante 1 stella Michelin 'Il Bavaglino' di Terrasini e organizzatore dell'evento, gli chef arrivati da tutt'Italia hanno proposto piatti sintesi della loro cucina, sapientemente contaminati dai sapori della terra che li ospita. In degustazione prodotti tipici e ricette stellate, con ingredienti insoliti e accostamenti arditi, quasi sempre riusciti. Un menu speciale per raccogliere fondi a favore di Amici, ma anche per accendere i riflettori sulle malattie infiammatori croniche dell'intestino - di cui soffrono circa 270.000 italiani - e dimostrare che anche la cucina stellata può essere adattata alle esigenze nutrizionali dei pazienti con Mici.

"Per chi soffre di colite ulcerosa e malattia di Crohn, l'alimentazione ha un ruolo cruciale - sottolinea Salvo Leone, direttore generale di Amici Italia - L'infiammazione cronica dell'intestino comporta sintomi come dolore addominale, diarrea, perdita di peso, fatica. Adottare una dieta appropriata può fare la differenza tra il benessere e il disagio: le scelte alimentari possono influenzare direttamente i sintomi e la qualità della vita dei pazienti, che devono essere supportati e orientati per saper scegliere i cibi da preferire o evitare nelle diverse fasi di malattia - spiega - durante le riacutizzazioni e nei periodi di remissione. Si tratta di malattie trattabili con una combinazione di terapie mediche, cambiamenti nello stile di vita e strategie alimentari adeguate, perciò una valutazione dello stato nutrizionale e un supporto per le corrette indicazioni alimentari sono imprescindibili. Un piano alimentare ben progettato può infatti favorire il recupero e aiutare a prevenire le carenze nutrizionali, purtroppo comuni nei pazienti".

"E' stata una bella serata di solidarietà, nonostante la pioggia - commenta lo chef Conte - un momento di convivialità per sostenere la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, in particolare per i pazienti più piccoli". A soffrire di Mici, in un caso su 4, sono bambini o adolescenti. Costa ha voluto quest'anno a Terrasini nove chef insigniti dalla Guida Michelin della 'stella verde', che premia la sostenibilità della produzione e delle preparazioni. Hanno partecipato alla cena delle stelle Davide Guidara, I Tenerumi, Vulcano (Me); Marina Caruso, Signum, Salina (Me); Juan Quintero, Borgo San Felice, Castelnuovo Berardenga (Si); Francesco Stara, Fradis Minoris, Pula (Ca); Marco Rispo, Le Trabe, Paestum (Sa); Marco Bottega, Aminta Resort, Genazzano (Rm); Lorenzo Vecchia, Ahimè, Bologna; Piergiorgio Siviero, Lazzaro 1915, Pontelongo (Pd); Riccardo Scalvinoni, del ristorante 'Il ColmeGo' a Rodengo Saiano (Bs).