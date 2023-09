Covid, pronta campagna vaccinale, in arrivo circolare

25 settembre 2023 a

Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Manca un passaggio con il Nitag, il National Immunization Technical Advisory Group, il gruppo tecnico nazionale sulle vaccinazioni istituito al ministero della Salute, e molto probabilmente domani arriverà la circolare della direzione Prevenzione del ministero della Salute dedicata alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Lo apprende l'Adnkronos Salute.

Già il 14 agosto era stata emanata una circolare che stabiliva le categorie per cui è raccomandato il vaccino Covid, "prioritariamente somministrato alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari addetti all'assistenza negli ospedali e nelle strutture di lungodegenza". Ora con l'arrivo dei primi vaccini e dopo un attento confronto tra la direzione della Prevenzione e le Regioni, la circolare dovrebbe fornire le indicazioni operative ai soggetti vaccinatori. I medici di famiglia e le farmacie dovrebbero essere coinvolte nelle campagna vaccinale, lasciando però l'ultima parola alle Regioni in merito all'organizzazione sul territorio.