Gelera: "Confronto costante con gli utenti, avviato un percorso di semplificazione"

23 settembre 2023 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - L'Inps "ha costituito un tavolo permanente con l'obiettivo di avvicinarsi alle associazioni degli utenti e di stabilire un confronto costante e diretto sulla qualità delle prestazioni. E' grazie a questo confronto abbiamo avviato un percorso di semplificazione che ha portato, in pandemia, alla automazione del pagamento delle maggiorazioni sociali per 180 mila invalidi civili e oggi all'integrazione diretta nel processo di presentazione delle domande delle autocertificazioni dei dati socioeconomici con una notevole accelerazione dei pagamenti delle prestazioni di invalidità civile. Nel 2023 il tempo medio per i pagamenti si è ridotto a 21 giorni". Ad affermarlo è il Commissario straordinario dell'Inps Micaela Gelera intervenendo all'Expoaid 2023 di Rimini.

"Anche il processo automatico per l'estensione della valutazione sanitaria agli atti, cioè senza visita, è frutto di questo ascolto attivo e il servizio online di allegazione della documentazione sanitaria che confluisce direttamente nelle procedure utilizzate dalle Commissioni mediche Inps, nel pieno rispetto delle tutela della privacy, ha permesso la definizione agli atti senza visita in presenza di più di 210 mila domande di accertamento sanitario".