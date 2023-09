Ricerca, Premio Aspen a studio Usa-Italia su proteina sintetica per neuropatie

22 settembre 2023 a

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - “Un canale di potassio attivato dalla luce per l'inibizione neuronale”. Il Premio Aspen Institute Italia per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti è stato assegnato – nella sua ottava edizione – ad uno studio pubblicato sulla rivista Nature Methods, dove viene sperimentata con successo l'efficacia di una nuova proteina sintetica che, attivata dalla luce blu, è in grado di alleviare il dolore neuropatico. Lo studio – si legge in una nota - è frutto della collaborazione tra il laboratorio di Biofisica dei canali ionici del Dipartimento di Bioscienze dell'Università Statale di Milano guidato da Anna Moroni, che ha costruito la nuova proteina, BLINK2 e il laboratorio di Neuromodulation of Cortical and Subcortical Circuits, guidato da Raffaella Tonini dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, che ne ha dimostrato la funzionalità sull'attività neuronale, in collaborazione con Columbia University a New York, University of Arizona a Tucson e altre organizzazioni scientifiche.

La cerimonia di premiazione si terrà il 27 settembre alle 17 nella sede dell'Istituto in piazza Navona 114.

La consegna – conclude la nota – sarà preceduta da un panel internazionale sul futuro della biomedicina a cui partecipano tra gli altri Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute Italia; Alberto Quadrio Curzio, presidente emerito, Accademia Nazionale dei Lincei; Giorgio Palù, presidente Agenzia italiana del farmaco Aifa; Henry M. Colecraft, John C. Dalton Professor of Physiology and Cellular Biophysics, and Professor of Pharmacology, Columbia University, New York; Anna Moroni, Ordinario di Fisiologia vegetale, Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano; Mary Adjepong, Vincitrice della Owsd Early Career Fellowship 2022 sostenuta da Aspen Institute Italia; Nicoletta Luppi, President and General Manager, Msd Italia; Membro del Consiglio Generale, Aspen Institute Italia.