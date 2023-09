Zocchetti (Viiv), 'con Icona Xt sostegno a ricercatori su Hiv'

15 settembre 2023 a

a

a

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "Il progetto Icona Xt è indubbiamente un progetto di elevato valore dal punto di vista scientifico rivolto ai giovani professionisti del settore, verso i quali Viiv ha da sempre una certa predisposizione ed ha sicuramente la volontà di supportarli nella crescita. Credo sia quindi un'opportunità davvero importante e che la collaborazione con questo gruppo abbia assolutamente necessità di procedere e di essere supportata". Lo ha detto Cristina Zocchetti, direttore medico di ViiV Healthcare Italia e Olanda, a margine della giornata di chiusura del Summer Camp Icona Xt, con la quale culmina il percorso educazionale Ecm, suddiviso in 7 tappe, riservato a giovani specialisti o specializzandi strutturati in infettivologia afferenti ai centri Icona, da molto tempo impegnata nel campo dell'Hiv. Il Summer Camp, durato 2 giorni sul Lago d'Iseo (Brescia), è stato dedicato alla presentazione e discussione dei progetti di ricerca proposti dai partecipanti attraverso un 'Call for Research Project', nell'ambito del quale saranno selezionati i progetti che verranno finanziati da Fondazione Icona.

"Viiv - aggiunge Zocchetti - è da sempre impegnata nella collaborazione non solo con i clinici, ma anche con i ricercatori. In particolare, Icona è nato proprio da una collaborazione tra Gsk e un gruppo di ricercatori ad alto livello. Con Fondazione Icona c'è quindi una collaborazione di lungo periodo, anche perché, da sempre, si occupa di Hiv e anche Viiv si sta totalmente dedicando alla ricerca in questo ambito, con lo sviluppo di nuove molecole e nuovi meccanismi d'azione".