Dal carbone alle rinnovabili, la svolta è vicina

(Adnkronos) - La domanda mondiale di petrolio, gas e carbone raggiungerà il picco in questo decennio per poi decrescere progressivamente, a causa del successo delle tecnologie energetiche più pulite. Ad affermarlo è il direttore esecutivo dell'IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, in un articolo recentemente comparso sulle colonne del “Financial Times”. Per attenuare in modo sensibile gli effetti del riscaldamento globale e per raggiungere gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi, però, bisognerebbe ridurre ancora di più la dipendenza da fonti di energia non rinnovabile.