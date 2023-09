Schillaci, 'contro carenza operatori reperire in Manovra risorse per incentivi'

14 settembre 2023 a

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - "Nell'ambito della manovra finanziaria che sarà operata con la Legge di bilancio 2024, si renderà necessario cercare di reperire apposite risorse per finanziare strumenti incentivanti da destinare al personale del sistema sanitario nazionale e soprattutto al miglioramento del servizio reso ai cittadini. Penso in particolare all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento al Question time al Senato, in risposta all'interrogazione sui livelli di finanziamento del sistema sanitario pubblico italiano

Schillaci ha evidenziato che, "per quanto concerne la necessità di incrementare l'organico medico-infermieristico, il reiterarsi nel tempo delle misure di contenimento della spesa del personale ha determinato negli ultimi anni purtroppo una significativa riduzione del personale. A riguardo dell'analisi dei dati disponibili, è emerso tuttavia che le difficoltà di reclutamento dei professionisti, in particolare di medici ed infermieri, sono determinate - ha precisato - non soltanto dai vincoli di spesa, ma anche dalla scarsa attrattività del nostro sistema per i professionisti, con la conseguenza che spesso i concorsi non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti".

"Confermo quanto dichiarato nell'intervista richiamata dagli interroganti - ha proseguito il ministro - circa la necessità di destinare maggiori risorse alla sanità. E a tal fine rappresento che sono stati avviati tutti gli approfondimenti tecnici per individuare le misure più opportune nell'ambito degli istituiti normativi e contrattuali vigenti, fermo restando che le stesse dovranno essere necessariamente concertate con il ministero dell'Economia e Finanza".