Ok unanime Senato a Ddl per screening diabete e celiachia nei bimbi

13 settembre 2023 a

a

a

Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - L'Aula del Senato ha approvato all'unanimità con votazione nominale il disegno di legge sullo screening per il diabete e la celiachia nella popolazione pediatrica.

"L'approvazione definitiva e all'unanimità, della legge per un programma diagnostico che individui preventivamente il diabete di tipo 1 e la celiachia nella popolazione pediatrica, su iniziativa del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé" di Fi, "è frutto della sensibilità e della grande attenzione al sociale da parte di Forza Italia - commenta la presidente dei senatori del partito, Licia Ronzulli - Con questa misura, che già gode di una copertura finanziaria di 4 milioni di euro, da oggi si potranno trovare gli strumenti che ci permetteranno di sapere in anticipo se i nostri ragazzi abbiano o meno una predisposizione alla celiachia o al diabete di tipo 1. L'approvazione di questo provvedimento è ancora più importante perché da oggi, in materia di medicina preventiva, l'Italia si pone al primo posto non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale".

"Il disegno di legge sul diabete in età pediatrica e sulla celiachia, di cui sono stato relatore - dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo - è stato approvato all'unanimità e per questo esprimo piena soddisfazione. Si tratta di un provvedimento che mette al centro la prevenzione che deve essere sempre considerata il cardine del nostro Servizio sanitario nazionale. Il diabete di tipo 1 e la celiachia sono patologie ampiamente diffuse e per le quali questo Ddl si pone l'obiettivo di prevenire investendo sulla diagnosi precoce e su un programma nazionale di screening. Sono malattie spesso difficilmente riconoscibili e sulle quali è quindi difficile saper adottare la corretta terapia. Era dunque importante intervenire con una apposita legge. Fratelli d'Italia è sempre in prima fila quando si parla degli interessi degli italiani e anche oggi ne abbiamo dato una dimostrazione, a riprova che quando si varano buone leggi si registra una convergenza bipartisan da parte del Parlamento".