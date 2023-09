AXA Italia, educazione alla biodiversità per il Kids Day 2023

07 settembre 2023 a

a

a

(Adnkronos) - - Più di 300 i bambini, figli di dipendenti AXA, hanno animato oggi le sedi del Gruppo assicurativo in occasione del “Kids Day”, una giornata per esplorare da vicino gli spazi AXA in cui lavorano i loro genitori quando non svolgono la loro attività da remoto.

- Tema dell'evento la sostenibilità e la biodiversità, con attività e giochi con un focus specifico sul mondo delle api, alla scoperta del loro ecosistema e del loro ruolo chiave nella tutela della biodiversità.

- Ancora una volta, AXA Italia sceglie iniziative in linea con una strategia che mette al centro la sostenibilità e l'educazione delle nuove generazioni su temi chiave per il futuro della società

Milano, 7 settembre 2023. Il Gruppo assicurativo AXA Italia ha aperto oggi le porte delle sue sedi di Milano, Roma e Torino a più di 300 bambini, da 0 a 12 anni, figli di dipendenti del Gruppo, dedicando loro una giornata all'insegna della sostenibilità e della tutela dell'ambiente.

L'evento, occasione anche per far conoscere anche ai più piccoli i luoghi dove i loro genitori trascorrono gran parte delle loro giornate ha permesso di stimolare, attraverso il gioco, la creatività e l'apprendimento dei bambini verso tematiche importanti e attuali, con un approfondimento specifico sulle api ed il loro ecosistema.

Il focus dell'evento è una scelta non casuale ed in linea con gli obiettivi di AXA Italia che fa della sostenibilità un pilastro della sua strategia, nella consapevolezza delle responsabilità dei singoli e delle aziende su un tema così cruciale per un futuro più sostenibile e resiliente. Valorizzando inoltre la necessità di intervenire per salvaguardare il pianeta e contribuire alla costruzione di una società più consapevole, partendo proprio dai più piccoli.

Tra le attività proposte: l'osservazione dell'arnia e smielatura del favo dove i bambini hanno potuto osservare le api al lavoro ed estrarre il miele facendolo colare in piccoli vasetti; la produzione di candele con foglia di cera d'api e la realizzazione del proprio orto personale “dal seme al frutto” di cui prendersi cura una volta tornati a casa e che, un domani, potrà diventare fonte di sostenimento per le api.

L'iniziativa si è conclusa con uno spettacolo sul tema della biodiversità che ha coinvolto i dipendenti e i loro bambini sul significato e l'importanza dell'ecosistema, con l'obiettivo di trasmettere anche ai più piccoli, attraverso l'intrattenimento e attività esperienziali, i valori e l'importanza dell'ambiente e della sua tutela per il futuro.

“Dopo l'ultima edizione del 2019, siamo felici di riproporre questo appuntamento all'insegna del supporto alla genitorialità nelle nostre sedi - ha dichiarato Simone Innocenti, Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Change Management del Gruppo assicurativo AXA Italia. L'inclusione è uno dei nostri valori fondanti, e l'iniziativa è stata un'occasione per far scoprire ai bambini, in modo divertente e ludico, l'ufficio dove lavorano i genitori quando non operano da remoto. La scelta del tema del nostro Kids Day non è stata casuale: la sostenibilità è una priorità per AXA, siamo convinti che la strada per costruire un futuro più sostenibile per tutti passi anche dall'educazione delle nuove generazioni, a partire dai più piccoli, stimolando attraverso il loro linguaggio, come quello del gioco e della creatività, l'interesse e l'attenzione verso temi cruciali per il nostro futuro e quello delle nuove generazioni”.

