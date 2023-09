Pierpaolo Montori: “La figura dell'orafo, oggi, è particolarmente ricercata dalle aziende”

04 settembre 2023 a

(Adnkronos) - Grandi opportunità di lavoro per chi si forma nell'arte orafa, frequentando laboratori specializzati con esperti del settore.

Terni, 4 settembre 2023. Nel settore orafo si conta, ad oggi, in Italia una mancanza di 3000 addetti. Sono i dati pubblicati di recente dal quotidiano Il Sole 24 Ore, con una richiesta in particolare nel rinomato distretto tra Vicenza e Valenza. Si parla quindi di concrete possibilità di inserimento lavorativo, ma è necessario avere la giusta formazione, frequentando un corso specializzante. Non sono molte le scuole in Italia, tra queste c'è il laboratorio di alta formazione in arte orafa 2.0 a Terni, organizzato dallo storico laboratorio orafo Montori Paolo, con oltre 40 anni di esperienza nel settore.

“Siamo orafi che insegnano e non professori - spiegano Paolo e Pierpaolo Montori, titolari del laboratorio orafo - La mattina lavoriamo nel nostro laboratorio di produzione di gioielli e il pomeriggio teniamo le lezioni. Non a caso la nostra scuola si chiama “Laboratorio di alta formazione in arte orafa 2.0”. L'obiettivo è trasmettere le nostre competenze come se gli allievi frequentassero una bottega orafa nel modo in uso una volta, imparando quindi il mestiere in modo pratico.

Vista l'alta richiesta sul mercato di queste figure, oggi frequentare un corso formativo da orafo significa assicurarsi un lavoro già quasi al momento dell'iscrizione. È fondamentale, però, che le tecniche insegnate siano aggiornate e le strumentazioni al passo con i tempi attuali. Alcune scuole adottano ancora sistemi ormai desueti, mentre il mercato richiede un prodotto realizzato in maniera artigianale, ma perfezionato al meglio con apparecchiature tecnologiche come la saldatura laser. “Si tratta di una tecnica particolarmente ricercata dalle aziende - sottolinea Pierpaolo Montori - pertanto è fondamentale che oggi sia parte integrante del programma didattico di una scuola formativa di arte orafa. Proprio per questo nei nostri corsi dedichiamo 20 ore alla saldatura laser”.

Un corso di arte orafo, svolto presso un laboratorio formativo accreditato, può essere un ottimo investimento per chi è in cerca di lavoro o di una migliore occupazione in questo settore. Da aprile 2023 il laboratorio Montori di Terni ha inaugurato la nuova sede della scuola, al piano superiore del laboratorio, aumentando i posti disponibili. Il corso ha una durata totale di 300 ore, per circa 3 mesi. È aperto a tutti e finalizzato all'assunzione diretta in azienda.

La scuola di formazione orafa Montori, inoltre, è la seconda in Italia aperta alle persone con disabilità motoria. Tutti gli ambienti di lavoro, i macchinari e le attrezzature sono stati adattati alle persone con queste particolari esigenze.

