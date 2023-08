Giovanni Maugeri: «Boom del turismo e scarsi profitti per gli albergatori: i motivi dietro le difficoltà del settore»

28 agosto 2023 a

(Roma, 28 agosto 2023) - Ecco come il Metodo Maugeri® aiuta gli albergatori a contenere le perdite, gestire le spese e aumentare i profitti per una gestione di successo.

Roma, 28 agosto 2023 - Decisa ripresa del settore alberghiero italiano, come evidenziano i primi dati ISTAT che registrano un aumento del 45,5% delle presenze complessive rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incremento significativo, che si riflette sulla conseguente crescita delle prenotazioni alberghiere, coinvolge sia i turisti stranieri (+70,5%), da sempre innamorati del Belpaese, sia i turisti domestici (+28,8%).

Tuttavia, mentre l'industria del turismo vive finalmente un vero e proprio boom, gli albergatori si trovano ad affrontare una grande sfida: la difficoltà a tradurre la forte presenza dei villeggianti in reali profitti. Un paradosso che solleva degli interrogativi: perché gli albergatori non riescono a sfruttare appieno il proprio potenziale? Quali sono i fattori che interferiscono nella loro capacità di generare profitti rilevanti?

«Tutto ciò accade perché uno dei problemi concreti che affliggono molti hotel è la carenza di una gestione manageriale efficace. Nonostante gli albergatori si concentrino giustamente sull'ospitalità, che è il fiore all'occhiello del turismo nel nostro Paese, e dichiarino il tutto esaurito nelle loro strutture, non tutti posseggono le competenze necessarie per gestire la struttura in modo oculato e lungimirante, cioè integrando l'accoglienza con una pianificazione adeguata», spiega Giovanni Maugeri, che da 15 anni offre una solida expertise nel settore delle strutture ricettive a supporto degli albergatori per la loro crescita aziendale e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.

La buona notizia ce la fornisce proprio l'esperto in gestione alberghiera: «Con una strategia mirata è possibile addirittura raddoppiare la marginalità e sfruttare pienamente il potenziale della struttura ricettiva – spiega -. Nella mia lunga esperienza ho osservato che uno dei principali ostacoli affrontati dagli albergatori è proprio questa difficoltà a convertire i ricavi in profitti consistenti o a mantenere un rendimento stabile se non in crescita: per rispondere a questa esigenza ho sviluppato il Metodo Maugeri®, un approccio innovativo che offre agli albergatori gli strumenti necessari per ottimizzare la gestione finanziaria e operativa delle loro strutture».

Maugeri è infatti uno dei precursori del profit management, la materia su cui si basa il suo metodo scelto ormai da numerosi albergatori: «Il profit management, di cui siamo pionieri, ci consente di offrire soluzioni personalizzate ed efficaci per ottimizzare le performance aziendali – illustra –. Esso coniuga il controllo di gestione, il revenue management, il marketing strategico e la formazione del personale per massimizzare i profitti, migliorare la redditività e raggiungere una gestione efficiente dell'hotel».

Il modus operandi del team di Maugeri è caratterizzato da un approccio olistico che si basa sull'analisi approfondita dei dati, sull'identificazione delle criticità e sulla definizione di strategie personalizzate: «Attraverso un'attenta valutazione del bilancio, del fatturato, dei costi delle camere e del carico di lavoro del personale, e suddividendo l'albergo in diverse aree funzionali come il settore ristorazione o il reparto camere, siamo in grado di identificare le aree con criticità che richiedono interventi di miglioramento. Adottare il nostro protocollo, per l'albergatore vuol dire entrare in possesso degli strumenti necessari per prendere decisioni informate, correggere le incongruenze e sviluppare una strategia che si traduca in risultati economici positivi. In sostanza l'imprenditore impara a usare le chiavi per diventare anche il manager del proprio hotel. Grazie a questo approccio abbiamo ottenuto significativi miglioramenti finanziari nelle strutture con cui abbiamo collaborato, testimoniati da numerose “storie di successo”».

Gli strumenti e le conoscenze necessarie per diventare non solo imprenditori, ma anche manager competenti, sono espressi nel libro “La Bibbia dell'Albergatore” di Giovanni Maugeri. L'autore affronta gli errori più comuni nella gestione delle strutture alberghiere e propone le soluzioni più idonee per godere di una gestione efficace con profitti consistenti.

