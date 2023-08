Farmacisti: "Aumentano richieste di tamponi e salgono i positivi"

28 agosto 2023 a

Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute)() - “L'aumento dei casi di Covid-19 registrato in Italia nelle ultime settimane, legato alla circolazione delle nuove varianti del virus, trova riscontro in una maggiore richiesta di tamponi in farmacia e in una più alta incidenza del numero dei positivi che osserviamo tra coloro che si sottopongono al test". Lo afferma il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli.

“In assenza di misure di contenimento dei contagi, a seguito dell'abolizione dell'obbligo di isolamento per le persone risultate positive, è importante ricordare ai cittadini che il virus non è scomparso e che bisogna agire con buon senso - sottolinea - evitando, in caso di positività o in presenza di sintomi, i luoghi di forte aggregazione e soprattutto il contatto con le persone più vulnerabili. Proteggere gli anziani e i fragili dal rischio di avere una malattia severa e di essere ospedalizzati - aggiunge Mandelli - resta un obiettivo prioritario".

"Per questo, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta fondamentale mantenere la sorveglianza sul Covid - rimarca Mandelli - e sensibilizzare i gruppi a rischio a sottoporsi alle vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzale nel prossimo autunno. I farmacisti di comunità sono in prima linea per rispondere alle esigenze di prevenzione dei cittadini e la possibilità di farsi vaccinare dal proprio farmacista di fiducia rappresenta un fattore positivo per innalzare le coperture vaccinali delle fasce di popolazione più vulnerabili".