Tumori, torna 'Una racchetta per la vita' il torneo a favore della prevenzione in rosa

24 agosto 2023 a

a

a

Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute) - Arriva alla sua terza edizione “Una racchetta per la vita”, un torneo benefico di doppio femminile che si svolgerà sabato 2 settembre, alla società̀ Canottieri Milano 1890. Realizzato da un'idea di Viviana Galimberti, direttore della Divisione di senologia chirurgica dello Ieo-Istituto europeo di oncologia, il torneo di tennis è stato pensato per ricordare l'importanza della prevenzione dei tumori e raccogliere donazioni in sostegno della Fondazione Ieo-Monzino, per supportare la ricerca del Women's Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello Ieo, dedicato alla salute femminile nel suo insieme.

Il 2 settembre - si legge in una nota - le sfide in rosa prevedono partite di 12 coppie, composte da specialiste dello Ieo, e non solo, che hanno voluto sostenere questa iniziativa speciale, da pazienti ed ex-pazienti, tutte insieme unite dalla stessa energia. La giornata dedicata alla prevenzione sul campo prevede - dalle 10 alle 17 - visite senologiche aperte e gratuite, alla presenza di senologhe dell'Istituto che saranno disponibili per tutte coloro che lo desiderano. "Sono veramente orgogliosa che si rinnovi ancora una volta ‘Una Racchetta per la vita', una giornata di sport e salute a misura di donna e pensata appositamente dalle donne per le donne - commenta Galimberti - E anche quest'anno poter mettere a disposizione la nostra esperienza senologica a tutte coloro che ne hanno necessità mi riempie di gioia”. Per prenotare le visite si può mandare una email all'indirizzo [email protected]

Infine, nella stessa giornata, al bar di Società Canottieri Milano, sarà servito un aperitivo a partire dalle 17.30, con donazione minima di 20 euro a persona, il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ieo-Monzino a sostegno del Women's Cancer Center dello Ieo. È anche possibile – conclude la nota - sostenere attivamente l'iniziativa accedendo a: partecipa.fondazioneieomonzino.it/projects/una-racchetta-per-la-vita-2023.