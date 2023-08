Università Roma Tor Vergata, il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea è pari all'82%

18 agosto 2023 a

Roma, 18 ago. (Adnkronos/Labitalia) - L'ultimo Rapporto di AlmaLaurea (2023) sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati conferma che il tasso di occupazione dei giovani, a un anno dal conseguimento della laurea presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, è pari all'82%: un risultato che colloca l'ateneo romano al primo posto tra gli atenei generalisti nel Centro-Sud Italia.

Altri dati importanti evidenziano che neolaureate e neolaureati, spesso già dopo un solo anno, ottengono forme contrattuali stabili e una retribuzione più elevata rispetto alla media dei colleghi che si sono laureati presso i grandi atenei del Centro-Sud.

E poi una costante crescita nel numero di iscritti che colloca l'università tra gli atenei in maggiore crescita, con un numero di immatricolati in aumento per il quarto anno consecutivo nonostante il recente periodo pandemico.