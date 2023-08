Intelligenza artificiale per diagnosticare l'autismo: lo studio

16 agosto 2023 a

Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) - Intelligenza artificiale per diagnosticare l'autismo. E' quanto hanno sperimentato ricercatori dell'Università di San Paolo, in Brasile che hanno utilizzato la Risonanza magnetica per addestrare un algoritmo di apprendimento automatico in grado di diagnosticare la sindrome dello spettro autistico (Autism spectrum disorder - Asd). Sindrome che - come noto - è un disturbo multifattoriale dello sviluppo neurologico con sintomi molto variabili, la cui diagnosi richiede professionisti altamente specializzati. Lo studio, pubblicato su 'Scientific reports', rivista del gruppo 'Nature', ha anche coinvolto fisici, statistici, medici e neuroscienziati provenienti da centri in Brasile, Francia e Germania.

"Abbiamo confrontato le mappe di persone con e senza Asd e abbiamo scoperto che la diagnosi era possibile utilizzando una nostra metodologia: raccogliere dati di risonanza magnetica funzionale ed elettroencefalogramma", ha spiegato Francisco A. Rodrigues, dell'Institute of Mathematical and Computer sciences (Icmc) dell'università di San Paolo. I ricercatori hanno alimentato un algoritmo di apprendimento automatico con queste mappe. Sulla base degli esempi appresi, il sistema è stato in grado di determinare quali alterazioni cerebrali erano associate alla sindrome autistica con una precisione superiore al 95%.

La mappatura del cervello - sottolineano i ricercatori - può essere utile per diagnosticare altre condizioni oltre all'Asd. Altri lavori mostrano che le mappe cerebrali possono essere utilizzate anche per rilevare la schizofrenia con notevole precisione.